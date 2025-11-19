Эксперт Кошкович: США сделали так, чтобы Зеленский не повлиял на переговоры по Украине

Американцы выстрелили Владимиру Зеленскому в легкие расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины, подчеркнул ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. США использовали коррупционный скандал на Украине, чтобы Владимир Зеленский не мог оказать влияние на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такую точку зрения изложил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

"Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины и подорвали режим [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера скандалом с [вещательной корпорацией] Би-би-си, поэтому они не могут саботировать это (переговорный процесс - прим. ТАСС). Совершенно потрясающий, великолепнейший маневр", - написал венгерский эксперт в X.

18 ноября портал Axios сообщил, что Вашингтон начал обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией.