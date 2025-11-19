Нетаньяху посетил буферную зону в Сирии

Премьер-министра Израиля сопровождали министры обороны и иностранных дел Исраэль Кац и Гидеон Саар

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил буферную зону в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, указав, что его сопровождали министры обороны и иностранных дел Исраэль Кац и Гидеон Саар.

"Премьер-министр посетил буферную зону в Сирии вместе с министрами обороны и иностранных дел, начальником Генштаба Армии обороны Израиля [Эялем Замиром], директором Службы общей безопасности [Давидом Зини]", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что "в начале визита премьер-министр прибыл на форпост Армии обороны Израиля, где осмотрел местность, после чего провел совещание по вопросам безопасности".

В ведомстве премьера также указали, что Нетаньяху на армейской позиции "провел встречу с военнослужащими" и "высоко оценил их действия во время войны", а также их роль в "обеспечении безопасности в этом районе".

Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что посещение израильским премьером буферной зоны на сирийской территории произошло на фоне усилий США по заключению соглашения о безопасности между Израилем и Сирией. По ее информации, на переговорах по этому вопросу возникла "тупиковая ситуация". Это связано с тем, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа требует отвода израильских подразделений, но еврейское государство готово вывести войска из буферной зоны на юге Сирии только в обмен на полноценное мирное соглашение, а не на соглашение о безопасности, указывает Kan со ссылкой на источники.

16 ноября Кац заявил, что израильские подразделения останутся в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон. В декабре 2024 года армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге Сирии у границы после смены власти в арабской республике. Тогда же израильские военные установили контроль над сирийской стороной Хермона на Голанах, не встретив при этом сопротивления.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.