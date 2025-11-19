Трансъевропейские военно-транспортные коридоры хотят продлить на Украину

Это станет частью гарантий Киеву и будет означать, что Евросоюз сможет быстрее доставлять туда военную помощь, отметила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Евросоюз намерен продлить свои трансъевропейские военно-транспортные коридоры на Украину. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, представляя план создания системы европейского "военного шенгена".

"Еврокомиссия намерена продлить европейские военно-транспортные коридоры на Украину. Это станет частью гарантий Украине и будет означать, что ЕС сможет быстрее доставлять туда военную помощь", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

"ЕС вводит ежегодные проверки и стресс-тесты готовности системы военно-транспортных перевозок, и первый из них будет как раз проведен для проверки возможности военных перевозок в направлении Украины", - сказал в свою очередь еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

В рамках нового проекта "военного шенгена" Еврокомиссия намерена инвестировать до €100 млрд к 2030 году для модернизации порядка 500 инфраструктурных объектов (мосты, туннели, порты, аэропорты) на четырех транспортных маршрутах или коридорах по линиям Запад - Восток и Север - Юг. Эти коридоры были разработаны в соответствии с военным планированием НАТО для переброски значительных военных сил и техники от портов на атлантическом и средиземноморском побережьях Европы к границам с Россией.