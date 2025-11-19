Мерц не намерен извиняться за свои высказывания о Белене

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что фраза канцлера Германии не была "брезгливой"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не намерен извиняться за вызвавшие возмущение высказывания о Белене в Бразилии, где проходит конференция ООН по климату COP-30. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Он [канцлер] сказал, что мы живем в одной из самых прекрасных стран мира, и это имел в виду по отношению к Германии", - отметил Корнелиус. В то же время, по его словам, Бразилия, конечно, также относится к прекраснейшим государствам. "Но то, что канцлер здесь проводит небольшую иерархизацию, на мой взгляд, не является предосудительным", - сказал представитель кабмина. По его мнению, фраза Мерца не была "брезгливой".

Канцлер после короткого визита на COP-30 негативно высказался о месте проведения конференции. "Я спросил некоторых журналистов, которые были со мной в Бразилии, кто из них хотел бы остаться там? И никто не поднял руку", - заявил канцлер. "Они все были рады, что снова вернулись в Германию с того места, где были", - утверждал он. Как сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники, руководство Бразилии сочло высказывания Мерца грубыми и высокомерными. В ФРГ слова канцлера также подвергли критике представители ряда германских партий.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в столице бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября.