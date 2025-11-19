CNN: Уиткофф возглавил работу над новым мирным планом по Украине

Переговоры сторон активизировались на этой неделе, отметила телекомпания

Cпецпосланник президента Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф © Andrew Harnik/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф курирует с американской стороны разработку нового мирного плана с Россией по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их информации, переговоры активизировались на этой неделе. Тем временем в Киев прибыла высокопоставленная делегация Пентагона во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом. Миссия, направленная по указанию президента США Дональда Трампа, призвана обсудить условия на поле боя, потребности в вооружении, а также мирные инициативы с президентом Владимиром Зеленским.

По утверждению портала Axios, текущий проект плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.