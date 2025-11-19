Мерц считает использование замороженных активов РФ "самым серьезным рычагом" ЕС

Это "позволит склонить Москву к тому, чтобы сесть за стол переговоров", заявил канцлер Германии

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что возможное использование блокированных российских активов является самым серьезным рычагом Евросоюза для того, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

"Как европейцы мы можем сыграть решающую роль, если в декабре достигнем договоренности об использовании российских активов. Это наш самый серьезный рычаг, который позволит склонить Москву к тому, чтобы сесть за стол переговоров", - утверждал Мерц. Он поблагодарил Швецию за поддержку в Европейском совете его предложения об использовании активов РФ.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.