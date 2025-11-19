Орбан считает, что РФ и США ведут подготовку к саммиту

По мнению венгерского премьера, встреча пройдет в Будапеште, как и было запланировано

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия и США ведут подготовку к саммиту по урегулированию конфликта на Украине и встреча президентов двух стран пройдет, как и намечено, в Будапеште.

"Будапештский мирный саммит состоится. По сообщениям прессы, американцы и россияне ведут тайные переговоры и готовятся к нему", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы пока не знаем, будет ли это последний мирный саммит, который даст решение, или важный этап на пути к миру", - отметил в то же время Орбан.

Как сообщила телекомпания CNN, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф курирует с американской стороны разработку нового мирного плана с Россией по прекращению конфликта на Украине. По информации источников телекомпании, переговоры активизировались на этой неделе.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с лидером России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского кризиса. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.