Дамаск осуждает незаконный визит Нетаньяху в буферную зону на юге Сирии

МИД арабской республики заявил, что политика Тель-Авива нацелена на продолжение агрессии и оккупации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Поездка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в буферную зону в провинции Эль-Кунейтра представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

"Сирия самым решительным образом осуждает незаконный визит израильского премьер-министра, - указывается в тексте. - В Дамаске рассматривают этот демарш как еще одну попытку навязать свершившийся факт, противоречащий резолюциям Совбеза ООН".

Дипведомство подчеркивает, что политика Тель-Авива нацелена на продолжение агрессии и оккупации. "В этой связи Сирия требует вывода израильских сил со своей территории и подтверждает, что считает все меры, принятые оккупационными властями в буферной зоне, недействительными и не имеющими юридической силы в соответствии с международным правом, - отмечается в документе. - Призываем Совбез ООН заставить еврейское государство соблюдать соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года".

Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил буферную зону на юге Сирии, его сопровождали министры обороны и иностранных дел Исраэль Кац и Гидеон Саар, а также начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и директор Службы общей безопасности Давид Зини.

В канцелярии главы правительства отметили, что Нетаньяху прибыл на один из форпостов Армии обороны Израиля, где провел совещание по вопросам безопасности. Он побеседовал с военнослужащими и высоко оценил их действия.

16 ноября глава Минобороны Кац заявил, что израильские войска останутся в буферной зоне и на сирийской стороне горы Хермон, куда они были введены в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске.