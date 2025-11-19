Минск получил уведомление Вильнюса об открытии с 20 ноября двух КПП на границе

Государственный пограничный комитет Белоруссии отметил, что пограничная служба готова к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) власти Литвы планируют открыть пункты пропуска "Каменный Лог - Мядининкай" и "Бенякони - Шальчининкай". Официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября поступило в Госпогранкомитет по линии погранпредставительской деятельности", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что пограничная служба Белоруссии готова к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы.

29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.