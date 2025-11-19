Markiza: президент Словакии принял отставку вице-премьера Петера Кмеца

БРАТИСЛАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини принял отставку вице-премьера республики Петера Кмеца. Об этом сообщил телеканал Markiza.

На отставке Кмеца, отвечавшего в правительстве за реализацию национального плана развития и распределение дотаций из фондов Евросоюза, настаивал премьер-министр республики Роберт Фицо. Его работа была признана неудовлетворительной. Кроме того, оппозиция потребовала расследовать законность некоторых решений, принятых им на государственном посту.

Пеллегрини поручил временно курировать вопросы, находившиеся в ведении Кмеца, министру образования, исследований и развития молодежи Словакии Томашу Друкеру.