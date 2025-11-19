FT: план США по Украине предполагает сокращение численности ВСУ в два раза

В документе также содержатся пункты об отказе Киева от определенных видов оружия и отказе от Донбасса

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине предполагает сокращение численности украинской армии вдвое и ограничение на определенные виды вооружений. Об этом сообщил журналист британской газеты Financial Times (FT) Кристофер Миллер в X со ссылкой на источники.

По его словам, украинской стороне в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова было представлено российско-американское предложение по урегулированию конфликта через спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Согласно журналисту, в плане содержатся пункты о "сокращении численности украинской армии в два раза, отказе Киева от определенных видов оружия и отказе от Донбасса".

Миллер заявил, что "Владимир Зеленский недоволен" этим предложением. Журналист выразил мнение, что план "равносилен капитуляции Украины", поскольку отвечает "максималистским требованиям Кремля".

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.