FT: план США по Украине предусматривает признание русского языка государственным

Он также предполагает сокращение численности ВСУ в два раза, отказ украинских властей от подконтрольных им территорий Донбасса, отказ от части вооружений, пишет газета

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Мирный план администрации президента США Дональда Трампа по Украине предусматривает закрепление государственного статуса за русским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, американский план был составлен совместно с российской стороной. Издание указало, что он был передан на этой неделе спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову в Майами.

План также предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины в два раза, отказ украинских властей от подконтрольных им территорий Донбасса, отказ от части вооружений и сокращение военной помощи США. При этом источники FT на Украине заявили, что предложение отвечает "максималистским требованиям" РФ и не заслуживает обсуждения без внесения в него существенных изменений.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.