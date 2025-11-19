Трамп вновь выразил уверенность в том, что кризис на Украине будет урегулирован

Американский лидер отметил, что думал, что процесс будет проще

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать. Такую оценку он дал во время выступления на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.

"Я урегулировал восемь конфликтов, остался один - знаете, какой? Я думал, что это будет просто в силу моих хороших отношений с президентом [России Владимиром] Путиным. Но я сейчас несколько разочарован в президенте Путине, он это знает", - заявил Трамп.

Американский лидер также огласил версию, согласно которой глава российского государства в телефонном разговоре заявил ему, будто не может поверить, что Трампу удалось добиться подписания Азербайджаном и Арменией договоренностей, призванных обеспечить нормализацию отношений между этими двумя странами. При этом, со слов Трампа, он ответил, что рассчитывает на содействие в урегулировании украинского кризиса. "Мне нужна помощь с вашим конфликтом. С ним будет покончено", - заявил Трамп.

По утверждению портала Axios, текущий проект плана украинского урегулирования между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.