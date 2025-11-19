Группа друзей в защиту Устава ООН призвала США прекратить дестабилизацию Венесуэлы

В документе осуждаются "угрозы со стороны высших должностных лиц правительства Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы, в том числе в адрес главы государства и правительства республики"

КАРАКАС, 19 ноября. /ТАСС/. США следует прекратить дестабилизацию положения в Венесуэле и попытки "смены режима" в Боливарианской Республике. Об этом говорится в заявлении объединения Группа друзей в защиту Устава ООН, опубликованном в телеграм-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Группа друзей в защиту Устава ООН обращается с настоятельным призывом к правительству Соединенных Штатов Америки прекратить все скрытые и открытые действия, направленные на дестабилизацию и политику "смены режима" в Боливарианской Республике Венесуэла", - указано в заявлении.

В документе решительным образом осуждаются "угрозы со стороны высших должностных лиц правительства США в адрес Венесуэлы, в том числе в адрес главы государства и правительства республики", а также официальное разрешение ЦРУ проводить в этой стране подрывные операции. Содержится требование немедленно прекратить применение силы и атаки на небольшие рыболовецкие суда в Карибском море и Тихом океане, "которые на сегодняшний день привели к внесудебной казни более 76 гражданских лиц".

Группа друзей в защиту Устава ООН обратилась к международному сообществу с призывом осудить попытки применения силы на основе "сфабрикованных предлогов и устаревших доктрин" и указала на необходимость сохранить "зону мира" в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В созданную в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России Группу друзей в защиту Устава ООН в настоящее время входят Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.

Об американских угрозах Венесуэле

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок. Погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.