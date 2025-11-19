Reuters: Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Отставка спецпосланника президента США станет неприятной новостью для Киева, отметило агентство

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Келлог ясно дал понять своему окружению, что январь - самое подходящее время для ухода, учитывая действующее в США законодательство. Спецпосланник президента - это временная должность, и, чтобы продлить срок пребывания на ней, необходимо утверждение Сената США.

Его уход будет означать потерю ключевого защитника Украины в администрации Трампа, пишет Reuters. Агентство отмечает, что он более решительно осуждал действия России в конфликте на Украине, чем другие чиновники в Белом доме.

27 ноября 2024 года президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США по России и Украине, но затем сузил его мандат, сделав его исключительно спецпредставителем по Украине. В этой роли Келлог ведет прямые контакты с Киевом. Переговоры с российскими официальными лицами ведет другой представитель Трампа - бизнесмен Стивен Уиткофф.