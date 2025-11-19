Депутат Рады Скороход: на Украине создадут временное правительство

Оно будет заниматься переговорами, подписанием мирного соглашение и подготовкой к выборам, считает парламентарий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Временное правительство будет создано на Украине для ведения переговоров, подписания мирного соглашения, а также подготовки к выборам. С таким мнением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, ситуация в украинском парламенте продолжит раскачиваться, затем последует отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, а после - создание временного правительства. "Я думаю, что парламент немного покачает. Далее все-таки будет увольнение Ермака - это даже вопрос не к парламенту, это вопрос о возможном самосохранении Зеленского. Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса <...>. Дальше у нас будет временное правительство, как хотите его назовите: "правительство выхода из кризиса", "антивоенное", "антикоррупционное", как хотите, не имеет значения абсолютно, но это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мирное соглашение", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

По ее словам, у Украины не будет особого выбора в вопросе урегулирования конфликта. "Принимать или не принимать условия - тут, к сожалению, мы уже решений не будем принимать. Мы будем объектом в этом переговорном процессе", - считает депутат. "Как по мне, слава богу, что все идет к концу, что у нас есть реальный шанс выйти на перезагрузку власти в целом", - добавила она.

В среду в западных СМИ появился ряд публикаций о плане администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По утверждению портала Axios, текущий проект плана состоит из 28 пунктов, включая гарантии безопасности для Украины и Европы. А газета Financial Times написала, что план предусматривает сокращение численности украинской армии вдвое и отсутствие иностранных войск на украинской территории. Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

При этом агентство РБК-Украина со ссылкой на источники уже пишет, что США будут склонять Зеленского согласиться с условиями, на него, как утверждается, уже началось "ощутимое давление".