Белый дом: Трамп продолжает считать мир на Украине своей ключевой целью

Заместитель главы аппарата сотрудников резиденции президента США Стивен Миллер отказался обсуждать суть публикаций о якобы выработанном новом мирном плане

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает урегулирование конфликта на Украине своей ключевой целью. Об этом заявил 19 ноября журналистам заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о подготовке Вашингтоном нового плана достижения мира на Украине.

"Я бы согласился с тем, что это вопрос, который продолжает выноситься президентом в первый ряд наших внешнеполитических целей. Чтобы было обеспечено завершение войны России и Украины. Чтобы был мир в Европе <…>", - отметил Миллер.

Однако он категорически отказался обсуждать суть публикаций о якобы выработанном США новом мирном плане.

"У меня нет никаких новостей или объявлений на этот счет", - сказал советник американского лидера.