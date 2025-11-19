Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Через пропускной пункт "Бенякони" прошли первые автомобили

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Литовская сторона возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, в пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Также начал работу пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай").

Погранпереход "Шальчининкай" не функционировал три недели, а через пункт пропуска "Мядининкай" литовская сторона пропускала только отдельные категории граждан и транспортных средств.

"На границе с Европейским союзом функционирует шесть пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией", - отметили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.