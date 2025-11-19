Депутат Рады Скороход: Залужный может стать главой временного правительства

По словам парламентария, экс-главкома ВСУ видят на этой должности США и Великобритания

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может вернуться на родину, чтобы возглавить временное правительство. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

По ее словам, это совместное видение США и Великобритании. В этом же интервью Скороход уточнила, что временное правительство будет создано для ведения переговоров, подписания мирного соглашения, а также подготовки к выборам.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Владимира Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Однако Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения. 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.