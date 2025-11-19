Telegraph: США просят Зеленского согласиться на сделку по Украине из-за скандала

По данным газеты, представители Белого дома напрямую заявили, что его позиции ослабли

Редакция сайта ТАСС

© Anna Moneymaker/ Getty Images

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа держала в неведении европейские страны относительно своих предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как добавило издание, представители Белого дома напрямую заявили Владимиру Зеленскому, что он должен согласиться на выдвинутые предложения, учитывая ослабление его позиций из-за коррупционного скандала на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в среду в интервью ТАСС, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.