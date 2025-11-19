Депутат Рады Скороход: если Ермак не уволится, выйдут новые записи о коррупции

Парламентарий подчеркнула, что на пленках есть целый "Клондайк" данных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Если глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не уйдет в отставку, могут быть опубликованы новые пленки о коррупции в верхушке украинской власти. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход.

Она назвала отставку Ермака принципиальным вопросом. "Если Зеленский этого не сделает, если мы это допускаем, то, скорее всего, мы увидим новые пленки и будет еще больше скандалов, чем мы видим сегодня", - сказала депутат в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Ермак на новых записях, Скороход отметила, что там целый "Клондайк" данных о коррупции во всех сферах власти. "Все там. Вы себе не представляете этот сборник, Клондайк, как говорится. Там все сферы власти, все правоохранительные органы", - подчеркнула она. По ее словам, вся система на Украине прогнила, а коррупционные схемы действовали, в частности, в сфере обороны.

Скороход назвала Ермака "вишенкой на торте", так как он полностью узурпировал власть в стране и стал ключевым во всех процессах.

Депутат также рассказала, что коррупционный скандал оттянул внимание от фронта, где ВСУ находятся в очень сложной ситуации и испытывают большие проблемы с личными составом. При этом военные, видя скандал, готовы идти на Раду и офис Зеленского. "Мне звонят и говорят: "Мы сейчас развернемся и пойдем на Верховную раду, на офис Зеленского, на всех!" - рассказала Скороход.

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.