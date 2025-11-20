NBC News: Трамп одобряет новый мирный план по Украине

План сфокусирован на гарантиях безопасности для обеих сторон конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе одобрил новый мирный план по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, в работе над состоящим из 28 пунктов планом участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Во время работы над планом высокопоставленные представители администрации США консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а также с украинскими чиновниками, указывает телеканал.

"План сфокусирован на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, чтобы обеспечить прочный мир", - сказал NBC News неназванный чиновник США. Он отказался более детально комментировать содержание плана. Европейский чиновник и источник, близкий к украинскому руководству, на условиях анонимности заявили телеканалу, что Киев не участвовал в подготовке данного мирного плана и что Украину проинформировали о нем лишь в общих чертах.

Согласно информации NBC News, Киев "еще предстоит ознакомить" с новым предложением, а "сроки финального согласования плана совпали с визитом на Украину" военных чиновников США. В среду в Киев прибыла американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом. Как утверждает телеканал, перед ними стоят две задачи - обсудить с украинским руководством военные технологии и стратегии, а также помочь возобновить мирный процесс.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.