Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Президент США надеется, что это позволит получить сведения о связях демократов с Джеффри Эпштейном

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект с требованием к американским властям опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой. Об этом американский лидер сообщил 19 ноября в Truth Social.

Как отметил Трамп, он "только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов". Президент США заострил внимание на том, что финансист был демократом и "пожертвовал тысячи долларов" в интересах политиков от этой партии. По словам американского лидера, Эпштейн, в частности, "был тесно связан со многими хорошо известными лицами из числа демократов". Среди них Трамп назвал 42-го президента США Билла Клинтона и лидера демократического меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса. По словам Трампа, Джеффрис в прошлом "просил Эпштейна пожертвовать средства на свою избирательную кампанию после предъявления Эпштейну обвинений".

Глава вашингтонской администрации отметил, что "возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта". Трамп напомнил, что ранее сам призывал американских законодателей одобрить данный законопроект, согласно которому Минюст США должен обнародовать упомянутые материалы в течение 30 дней. Это ведомство, как добавил Трамп, по его указанию ранее уже предоставил Конгрессу около 50 тыс. страниц документов, касающихся дела финансиста. Трамп также вновь выразил уверенность в том, что публикации этих материалов добиваются именно демократы, чтобы отвлечь внимание от успешной работы его администрации. По словам американского лидера, "это обернется против самих демократов".

Демократы в ноябре опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Во вторник были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos 14-17 ноября. Они свидетельствуют о том, что рейтинг популярности Трампа среди американцев снизился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США и тем, как проводится разбирательство, касающееся Эпштейна. Лишь 20% респондентов считают, что американские власти проводят это разбирательство надлежащим образом. 70% полагают, что вашингтонская администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна.

Дело финансиста

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили в том числе Билл Клинтон и Трамп.