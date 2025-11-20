Молния

Азаров: иммунитет Зеленского от уголовного преследования эфемерен

Это связано с тем, что конституция страны не исполняется, отметил бывший премьер-министр

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Иммунитет от уголовного преследования, которым обладает Владимир Зеленский по конституции Украины, - вещь эфемерная, так как основной закон страны в настоящее время не исполняется. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Прозвучали обвинения в адрес [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака, а это удар по самому Зеленскому. Прозвучали обвинения в адрес Зеленского - что он звонил, что он содействовал. Пока еще в такой форме, когда не звучит так резко и остро, просто потому, что он является якобы президентом, а по конституции Украины президент имеет иммунитет от уголовного преследования. Но это ничего не означает. На Украине конституция не исполняется, поэтому обвинения могут быть переквалифицированы в любой момент", - сказал он.

На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его лично и Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса.