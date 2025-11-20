В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США

Эта поставка призвана содействовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил генсек японского кабмина Минору Кихара

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Противоракеты для комплексов ПРО Patriot, которые Япония поставила Соединенным Штатам по их запросу, не будут передаваться третьим странам. Как заявил генсек японского кабмина Минору Кихара, об этом договорились Токио и Вашингтон.

"Эта передача осуществлена в ответ на запрос США для обеспечения их запасов, и [эта партия ракет] не будет передана никому, кроме США, поставка призвана содействовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Кихара.

Генсек кабмина Японии не стал отвечать на вопрос о конкретных сроках и объемах поставок, сославшись на то, что это касается отношений с США, а также деятельности Сил самообороны Японии и американских ВС. Он лишь отметил, что передача уже завершена.

Япония в конце 2023 года упростила правила экспорта оборонного оборудования, что позволяет поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США. Речь идет о ракетах, которые производятся Японией по лицензии.

Как заявлял ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев, Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.