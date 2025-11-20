Азаров: на переговорах США и РФ по Украине нужно обсуждать смену режима

Бывший украинский премьер-министр отметил, что это необходимо для достижения мира

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и США на переговорах по украинскому кризису должны обсуждать не территориальный вопрос, а смену киевского режима, так как именно это может привести к миру. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"На мой взгляд, там должны быть эти переговорные позиции, заключающиеся в том, что будет с украинским режимом. Гарантии безопасности для России - это прежде всего смена режима (на Украине - прим. ТАСС), не какие-то бумаги, подписанные [Владимиром] Зеленским, или не только Зеленским, а именно смена режима, восстановление конституционных норм, соблюдение этих конституционных норм. То есть должен быть режим, который способен будет исполнять свои обязательства, договороспособный. Вот главная тема для переговоров, а вовсе не территориальный вопрос", - сказал он.

Азаров отметил, что для достижения мира на Украине нужна смена режима и восстановление конституционных норм.

"А для этого требуется проведение переговоров между Российской Федерацией и - кто заинтересован, по большому счету? Ну в данном случае Россия, конечно, как наиболее заинтересованный функционер на этом поле и американцы", - пояснил он.