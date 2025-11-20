WSJ: план США предусматривает временный отказ Киева от вступления в НАТО

По данным газеты, американский президент Дональд Трамп "не считает своей задачей" возвращение Украине утраченных территорий

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Киев как минимум на несколько лет должен будет отказаться от идеи присоединения к НАТО, по условиям нового мирного плана США по прекращению конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как заявили изданию американские чиновники, согласно этому предложению, Украина должна будет перестать предпринимать попытки вступить в Североатлантический альянс как минимум в течение нескольких лет. Ей также не будет позволено разместить на своей территории "иностранный миротворческий контингент". От Москвы ждут "обещаний ненападения на Украину и другие европейские страны в дальнейшем", утверждает The Wall Street Journal.

Неназванный американский чиновник заявил газете, что президент США Дональд Трамп "не считает своей задачей" возвращение Украине утраченных территорий.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.