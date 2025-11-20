Жертвы атомных бомбардировок США выступили против пересмотра принципов Японии

Неядерные принципы страны гласят: не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Японская ассоциация "Нихон хиданкё", которая объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и семьи жертв трагедии, выступили с протестом против возможного пересмотра правительством Японии трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие на территорию страны.

В заявлении, выдержки из которого приводит агентство Kyodo, организация выступила против инициирования дебатов о пересмотре политики приверженности этим принципам.

Новая стратегия нацбезопасности

19 ноября правящая в стране Либерально-демократическая партия (ЛДП) приступила к обсуждению вопроса о пересмотре основополагающих документов в военной сфере, включая стратегию национальной безопасности.

В Исследовательском совете по вопросам обеспечения безопасности ЛДП предполагается обсудить, в частности, снятие ограничений на продажу вооружений за границу, расширение использования беспилотников, ускорение разработки ракет большой дальности, перспективы оснащения ВМС страны атомными подлодками.

Неядерные принципы

По данным Киодо, обсуждаться будет и подход к трем неядерным принципам. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказывается открыто подтвердить свою приверженность этим положениям национальной политики. По данным печати, она готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия.

Возможность обсуждения темы пересмотра трех неядерных принципов фактически подтвердил Такаюки Кобаяси, глава политического совета ЛДП. На вопросы журналистов он ответил, что "эта тема будет обсуждаться, если будет необходимо".

В 1967 году занимавший тогда пост премьер-министра страны Эйсаку Сато, выступая в парламенте, заявил, что страна будет придерживаться трех принципов неядерной политики: "Я несу ответственность за то, чтобы обеспечить безопасность Японии на основе мирной Конституции и на основе трех неядерных принципов: не обладать, не производить и не позволять ввозить ядерное оружие".

Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии "четвертого принципа" - не обсуждать - и призывали отказаться хотя бы от него.