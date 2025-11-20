Азаров назвал бюджет Украины криком о помощи

Бывший премьер-министр страны подчеркнул, что нельзя считать сбалансированным бюджет, в котором две трети расходов остаются непокрытыми

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бюджет Украины, совершенно не сбалансированный и с огромным дефицитом, сложно назвать бюджетом, это скорее крик о помощи. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"А бюджета-то как такового нет. Потому - что такое бюджет? Это более менее сбалансированная смета доходов и расходов. Я ж не зря сказал более менее: если дефицит там 1-2%, то можно с натяжкой считать его сбалансированным. Но если дефицит, то есть разница между доходами и расходами, составляет две трети расходов, не покрывается доходами на две трети, то это не бюджет, это просто крик о помощи. То есть бюджет весь зависит от того, насколько будет обеспечено внешнее финансирование в виде кредитов, грантов и других видов помощи", - сказал он.

Азаров отметил, что ограниченная кредитная линия со стороны Международного валютного фонда обусловлена неплатежеспособностью Киева. "На мой взгляд, сейчас Международный валютный фонд (МВФ) каких-то придерживается рамок. Конечно, он имеет установку от американцев - поддерживать, но каких-то рамок он придерживается. Он видит прежде всего неспособность киевского режима расплачиваться по своим обязательствам. Поэтому на три года восемь миллиардов - это, в общем-то, для режима не деньги", - пояснил он.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансировалось за счет помощи Запада. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы, изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.