Азаров: киевский режим не сможет обеспечить страну энергией зимой без помощи США

Дефицит электроэнергии отмечают уже сейчас, заявил бывший премьер-министр Украины

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дефицит электроэнергии на Украине отмечается уже сейчас, пройти зимний сезон киевский режим без помощи американцев не сможет. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Естественно, [не сможет]. На чем основаны мои такие предположения? Прежде всего, на работе атомных блоков. Их Россия не трогает в процессе своих ударов. Значит, 9 тыс. МВт мощности обеспечено. Второй момент - это примерно 2-2,5 тыс. МВт поставок по импорту. Но тут ключевой вопрос с точки зрения техники", - сказал он, отметив, что поставки энергии из зарубежных стран приходят на так называемый Бурштынский энергоостров, а его инфраструктура была недавно повреждена.

Таким образом, подчеркнул Азаров, уже возникает дефицит энергии. "Потому что 11 тыс. МВт обеспечат потребности, а 9 - это уже с большой натяжкой. То есть возникает дефицит, но дело не только в том, чтобы иметь эти мощности, а дело в том, чтобы довести их до потребителей, а здесь тоже большие проблемы. То есть зима представляется достаточно тяжелой, трудной, опасной, и я не уверен, что киевский режим способен обеспечить работу всего хозяйства при такой ситуации", - сказал он.

Азаров отметил, что помочь в прохождении зимнего отопительного сезона Киеву могут только американцы. "Я знаю, что американцы сейчас изучают энергетику Украины, то есть они встречаются со специалистами, приглашают себе специалистов. Ну, у киевского режима нет специалистов. Поэтому они сейчас ведут такую работу по изучению возможности оказания помощи по прохождению зимнего периода", - пояснил он.

Массовые отключения света начались на Украине в начале ноября, когда власти заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых повреждениях, а действие графиков отключения электроэнергии распространилось на большинство регионов страны. В ряде областей света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Также ежедневно ограничивается мощность промышленных потребителей.