Рубио: США разрабатывают мирные предложения с учетом позиций РФ и Украины

Для урегулирования нужен подробный обмен "серьезными и реалистичными идеями", отметил госсекретарь Соединенных Штатов

Госсекретарь США Марко Рубио © John McDonnell/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции Москвы и Киева, а также полагает, что обе стороны должны пойти на уступки. Об этом заявил 19 ноября госсекретарь США Марко Рубио.

Как он написал в X, для урегулирования "требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями". "Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки", - добавил он. "Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.