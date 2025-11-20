Экс-офицер СБУ Прозоров: украинские операторы FPV-дронов воюют в Африке

Василий Прозоров при этом отметил, что украинские боевики активно работают и в Латинской Америке

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие, владеющие навыками управления беспилотниками, воюют в качестве наемников в составе вооруженных группировок стран Африки и Латинской Америки, в том числе в интересах наркокартелей. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Они уже сейчас по всему миру. Если мы, например, посмотрим специалистов по беспилотной авиации, то украинские боевики, операторы FPV-дронов тех же, очень активно сейчас работают и в Африке, и в Латинской Америке, и в Мексике, вплоть до работы на наркокартели", - сказал Прозоров, отвечая на вопрос об участии военных ВСУ в боевых действиях за пределами Украины.

Ранее экс-офицер СБУ в беседе с ТАСС отметил, что служба в составе ВСУ открыла большие возможности и для членов различных иностранных преступных группировок, которые приобретают реальный боевой опыт и позже используют его в своих целях.

Так, по словам Прозорова, отмечается резкий рост числа наемников из Латинской Америки, которые после истечения шестимесячного контракта с ВСУ вступают в наркокартели и делятся с их членами приобретенным опытом и знаниями.