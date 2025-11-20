FT: бойкот США саммита G20 ставит его будущее под сомнение

Президент США Дональд Трамп ранее назвал позором проведение саммита в ЮАР в связи с положением прав белого населения

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Отказ США от участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) ставит под сомнение его будущее как площадки для координации глобальных инициатив, говорится в материале газеты Financial Times.

"Ситуация мрачная. На самом деле мы ничего не можем добиться без участия американцев", - сказал газете неназванный европейский дипломат.

По сведениям издания, бойкот со стороны США поставил под сомнение предварительные договоренности на полях саммита по вопросам изменения климата и украинского конфликта.

Ранее в текущем месяце президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

Саммит лидеров стран G20 открывается 22 ноября и продлится два дня. Его повестка дня разработана на основе трех принципов - солидарность, равенство и устойчивое развитие. Председатель саммита и президент ЮАР Сирил Рамапоса дал понять, что в качестве одной из своих главных задач на встрече в верхах в Йоханнесбурге он видит укрепление позиций глобального Юга в мировой экономике и международных отношениях.