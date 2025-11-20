Местонахождение Ермака и Умерова после визита в Турцию остается неизвестным

Оппозиция в республике высказывала опасения, что глава офиса Владимира Зеленского и секретарь Совета национальной безопасности могут бежать с Украины, чтобы спастись от уголовных дел

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, которые должны были вернуться из Турции вечером в среду, пока не появлялись в публичном пространстве на фоне сообщений в СМИ об их грядущей отставке и возможном уголовном преследовании.

Самолет Зеленского, по данным Flightradar, прибыл из Анкары в Польшу вечером в среду, после чего он, по сообщениям украинских СМИ, направился в Киев. Фотографий прибытия или каких-то комментариев со стороны Зеленского, Ермака и Умерова ни на официальных ресурсах, ни в соцсетях не появлялось.

Как ожидается, уже в 11:00 по киевскому времени (12:00 мск) Зеленский начнет серию мероприятий, посвященных кадровым вопросам, в числе которых заседание Ставки верховного главнокомандующего, встреча с фракцией правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде и представителями других партий. Парламентская оппозиция уже заявила, что настаивает на отставке правительства, ряд представителей "Слуги народа" эту инициативу поддержали.

Оппозиция также требует отставки Ермака, которому приписывается значительное влияние на правительство, и Умерова, фигурирующего в коррупционном скандале с "пленками Миндича". Несколько политических оппонентов Зеленского уже высказывали опасения, что Ермак и Умеров могут бежать с Украины, чтобы спастись от уголовных дел.