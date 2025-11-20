На востоке Польши железные дороги будут охранять дроны

Они будут лететь впереди пассажирских и грузовых поездов на расстоянии нескольких сотен метров и осматривать сверху пути

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Беспилотники и патрульные локомотивы планируют использовать в Польше для обеспечения безопасности движения на железной дороге. Об этом сообщил интернет-порталу money.pl представитель польской государственной железнодорожной компании РКР.

По его информации, дроны будут лететь впереди пассажирских и грузовых поездов на расстоянии нескольких сотен метров и осматривать сверху железнодорожные пути, предупреждая в случае каких-либо неполадок локомотивные бригады.

Собеседник портала отметил, что "пока таких разведывательных дронов у РКР нет, и на их приобретение потребуется определенное время". Поэтому для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок уже сейчас будут использоваться патрульные локомотивы, они начнут постоянно курсировать по главным маршрутам. Машинисты патрульных составов смогут своевременно обнаружить повреждение рельсов и предупредить об этом диспетчера, который проинформирует о ЧП все ближайшие поездные бригады.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что к охране железных дорог уже привлечены 400 солдат Войск территориальной обороны, а с 21 ноября их число будет увеличено до 10 тыс. военнослужащих.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате инцидента никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. По версии следствия, исполнителями были двое граждан Украины.