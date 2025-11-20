Лукашенко помиловал двух католических священников

Они совершили тяжкие преступления против государства

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, которые совершили тяжкие преступления против государства. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, священники освобождены. Как отмечает агентство, такое решение принято с учетом интенсификации контактов с Ватиканом, а также принципов доброй воли, милосердия и объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.

В свою очередь пресс-служба Конференции католических епископов Белоруссии в своем сообщении, размещенном на официальном портале Римско-католической церкви, выразила благодарность всем, кто способствовал освобождению из колонии заключенных священников: отца Генриха Околотовича и отца Анджея Юхневича.

"Мы рады визиту в Беларусь в октябре 2025 года высокого представителя Папы Римского Льва XIV кардинала Клаудио Гуджеротти и достигнутым договоренностям. Он является давним другом Республики Беларусь, много сделавшим для Католической церкви в нашей стране, а также для развития государственно-церковного и межконфессионального диалога. Его визит придал позитивный импульс дальнейшим контактам, важным результатом которых стало решение президента Республики Беларусь, в знак милосердия и уважения к Папе, о помиловании и освобождении католических священников, отбывавших наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Согласно информации из открытых источников, Околотовича в конце 2024 года признали виновным в измене государству и назначили 11 лет лишения свободы. Анджей Юхневич в мае того же года был приговорен к 13 годам колонии, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Как отметили в пресс-службе Конференции католических епископов, непосредственное и значимое участие в процессе освобождения приняли префект дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь Иньяцио Чеффалиа и председатель Конференции католических епископов республики архиепископ Иосиф Станевский.