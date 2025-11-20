МВД Грузии задержало 13 оскорблявших полицию участников акции протеста

Ведомство призвало граждан воздерживаться от противоправных действий

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала 13 участников состоявшейся накануне в Тбилиси акции протеста, которые оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

19 ноября вечером в центре Тбилиси традиционно собрались несколько сотен протестующих. Полиция, как и во все последние дни, не позволила им перекрыть проезжую часть, и демонстранты устроили шествия по прилегающим к проспекту Руставели улицам. Полицейские следовали за демонстрантами, и, когда стали оттеснять участников акции на тротуар, возникла словесная перепалка, в результате силовики начали задерживать протестующих.

"Сотрудники МВД задержали 19 ноября 13 участников акции в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Грузии. Задержанные лица не подчинились законным требованиям полиции и нанесли словесное оскорбление представителям правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

МВД призвало граждан воздерживаться от противоправных действий, в противном случае, как отмечается, ведомство будет действовать в рамках закона, идентифицирует всех правонарушителей и применит к ним соответствующие меры.

В Тбилиси около года ежедневно проходят акции протеста. Участники акций, несмотря на незначительное число, каждый вечер перекрывали проезжую часть у здания парламента на центральном проспекте Руставели. В октябре парламент принял закон, по которому за искусственное перекрытие улицы демонстрантами, умещающимися в пешеходной зоне, полагается 15 суток ареста, за повторное нарушение - год тюрьмы. В результате полиция стала задерживать десятки протестующих, мешавших движению машин. В последние дни правоохранительные органы не позволяют участникам акций перекрывать проспект Руставели. Митингующие стали устраивать шествия по прилегающим к парламенту улицам.