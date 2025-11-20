Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео, где он играет в футбол с Роналду

В подписи к публикации президент США назвал футболиста крутым парнем

Редакция сайта ТАСС

© Truth Social/ realDonaldTrump

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором он играет в футбол с португальским футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете Белого дома.

В подписи к публикации Трамп отметил: "Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме". Их встреча состоялась 19 ноября.

Роналду 40 лет, он пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года Роналду перешел в саудовский "Аль-Наср". Игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.