Пашинян: рабочие группы по "маршруту Трампа" имеют узкую направленность

Премьер-министр Армении затруднился уточнить в процентном соотношении, какая работа уже проведена по части реализации маршрута

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Рюмин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Двусторонние рабочие группы под руководством заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Сонаты Коултер для реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) имеют узкую направленность, заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Что касается рабочей группы - речь может идти об очень узких рамках, поскольку и во внешнеполитическом ведомстве есть свой ответственный, но тут вопрос более широкого контекста: транспортных коммуникаций и так далее", - сказал армянский премьер в ответ на уточнение журналиста, кто с армянской стороны возглавляет рабочую группу, которую координирует Коултер.

"С американскими партнерами работает [замглавы МИД] Ваан Костанян. А более широкая координация, касающаяся коммуникаций, делимитации и так далее - вице-премьером Мгером Григоряном", - сказал он.

При этом армянский премьер затруднился уточнить в процентном соотношении, какая работа уже проведена по части реализации "маршрута Трампа", заметив, что это очень большая программа и за прошедшую неделю крупных событий не произошло, и к сказанному ранее ему добавить нечего.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".