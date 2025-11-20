Суд ЕАЭС расширил спектр рассматриваемых запросов

Идет определенная диверсификация тем, если раньше в основном это были вопросы таможенного регулирования, таможенной классификации, то идет постепенное изменение, подчеркнул председатель суда Алексей Дронов

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Спектр вопросов, рассматриваемых судом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в этом году расширился. Об этом журналистам рассказал председатель суда Алексей Дронов.

В Минске 20-21 ноября проходит VII Международная конференция суда Евразийского экономического союза "Обеспечение верховенства права на пространстве ЕАЭС".

"Знаете, в этом году у нас интересная динамика, - сказал он. - Потому что было два очень интересных заявления о разъяснении, которые касались транспортной политики". По словам Дронова, один из запросов касался воздушного транспорта, другой - железнодорожного транспорта. "Было у нас очень интересное рассмотрение вопросов, связанных со статусом международных служащих союза", - добавил председатель суда. Несколько дел касались вопросов конкуренции, в частности, проблематики закупок. "Определение того, являются ли закупки и рынок закупок отдельным рынком", - пояснил он.

"Поэтому у нас идет определенная диверсификация тем, если раньше в основном это были вопросы таможенного регулирования, таможенной классификации, то идет постепенное изменение", - рассказал председатель. "Вот сейчас мы ожидаем появления дел по трудовой миграции. Очень интересное дело сейчас может к нам зайти по инициативе Республики Казахстан по таможенным вопросам, связанным с обсуждением таможенного кодекса", - добавил он. Дронов рассказал, что бюллетень суда за прошлый год насчитывает около 500 страниц. "Мы без дела не стоим. То есть для международного суда, который существует всего 10 лет, интеграционного, это очень серьезно", - пояснил он.

За 10 лет суд ЕАЭС рассмотрел более 100 дел, в 2025 году - 23. Дронов отметил, что в рамках работы суда "идут очень активные обсуждения вопросов, связанных с созданием маршрутов трансконтинентальных, обеспечением соответствующего режима правового использования". "Поэтому очень большой интерес проявляется к ЕАЭС и другими странами. В частности, это и Иран, и Узбекистан", - добавил он.

В конференции суда принимают участие представители законодательной, исполнительной и судебной властей государств членов союза и международных организаций, Евразийской экономической комиссии, бизнес-сообщества, ученые из ведущих научных учреждений стран ЕАЭС, практикующие юристов и дипломаты, а также свыше 200 почетных гостей, спикеров и слушателей из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Кубы и Монголии. В первый день конференции участники обсудят роль Суда ЕАЭС в обеспечении верховенства и единообразного применения права союза на пространстве ЕАЭС, а также вопросы его совершенствования. Во второй день запланировано проведение сессий, посвященных актуальным вопросам применения Договора о ЕАЭС и основанных на нем актов союза в области таможенного регулирования и развития внутреннего рынка союза, соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.