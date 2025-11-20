МВД Сирии снимет запрет на въезд для миллионов сирийцев

Официальный представитель ведомства Нуреддин аль-Баба отметил, что ограничения действуют со времен баасистского переворота в 1963 году

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии рассмотрело 8 млн дел о запрете на въезд в страну с февраля текущего года. Как заявил официальный представитель МВД Нуреддин аль-Баба, в течение нескольких месяцев ведомство завершит процедуру исключения миллионов сирийцев из списка лиц, которым запрещен въезд на территорию арабской республики.

По его словам, запреты на въезд "действуют со времен баасистского переворота (государственный переворот в Сирии в 1963 году - прим. ТАСС)". "С февраля этого года МВД рассмотрело 8 млн дел о запрете на поездки <...> В течение нескольких месяцев мы завершим задачу по исключению из списка имен миллионов сирийцев, которым в настоящее время запрещен въезд", - заверил представитель ведомства. Он пояснил, что МВД проводит работу по выявлению тех, кто попал в черный список по политическим мотивам и не является преступником. При этом аль-Баба отметил, что примерно миллион сирийцев, которые связаны с прежними властями страны, в настоящее время находятся под запретом на въезд.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.