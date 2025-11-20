Постпред Ирана назвал антииранскую резолюцию МАГАТЭ политизированной

Реза Наджафи считает, что документ является попыткой США и европейских стран компенсировать свой провал с восстановлением санкций СБ ООН против исламской республики

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. Иран считает, что очередная антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является попыткой США и европейских стран компенсировать свой провал с восстановлением санкций СБ ООН против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

"Соединенные Штаты и три европейские страны (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) вновь представили проект резолюции, явно направленный на оказание чрезмерного давления на Иран и продвижение совершенно ложной и вводящей в заблуждение интерпретации текущей ситуации", - приводит его слова МИД исламской республики.

По его словам, представленный текст резолюции - это не что иное, как повторение политизированных позиций этих стран, искажающих реальность. "С помощью этой резолюции Соединенные Штаты и три европейских члена не смогут компенсировать провал своих незаконных действий по активации snapback (механизма по восстановлению антииранских санкций СБ ООН - прим. ТАСС) в Нью-Йорке", - добавил он.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Иран должен предоставить инспекторам агентства доступ к ядерным объектам, подвергшимся летом атакам.