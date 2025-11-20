РБК-Украина: Зеленский встретился с министром сухопутных войск США

Американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом находится в Киеве для изучения ситуации и обсуждения возможностей завершения конфликта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский встретился с министром сухопутных войск (Армии) США Дэниелом Дрисколлом и генералами. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он вернулся в страну после того, как продлил свою командировку на фоне информации о возможном участии в коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

Американская делегация во главе с Дрисколлом находится в Киеве для изучения ситуации и обсуждения возможностей завершения конфликта. Ранее газета Politico сообщила, что вместе с Дрисколлом в Киев также направился начальник штаба Армии США Рэнди Джордж для переговоров по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона не планирует контакты с Дрисколлом после его визита в Киев, не подтвердив информацию, распространенную газетой The Wall Street Journal.