Сийярто призвал Украину отчитаться, сколько денег ЕС ушло на коррупцию

Глава венгерского МИД отметил, что в стране существует коррупционная система власти, распространяющаяся "до самого высокого государственного уровня"

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Киев представить отчет о том, сколько европейских средств ушло на коррупцию.

"Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она использовала европейские деньги. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась о том, сколько денег европейских налогоплательщиков стали добычей коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, и сколько денег из субсидий Евросоюза досталось коррумпированной системе власти на Украине", - сказал глава венгерского МИД.

Сийярто отметил, что на Украине существует коррупционная система власти, распространяющаяся "до самого высокого государственного уровня".