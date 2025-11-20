Кнайсль назвала антиисторическим курс Европы на забвение Нюрнберга

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что у политиков в Европе нет интереса к истории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль указала на антиисторический курс Европы, направленный на забвение итогов Нюрнбергского трибунала.

Отвечая на вопрос, почему политики в Европе предпочитают забывать результаты Нюрнбергского процесса, Кнайсль обратила внимание на отсутствие с их стороны интереса к истории. "Потому что многие нынешние представители власти [в Европе], я называю их антиисторичными, дело не в том, что они мало знают историю, а в том, что они не интересуются историей как таковой. Это большая проблема многих европейских обществ", - сказала она в беседе с ТАСС на полях международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"Я думаю, что тема военных преступлений [времен Второй мировой, в том числе против советского народа] еще требует большой работы - публикаций, преподавательской деятельности. Но я боюсь, что вы не доберетесь до умов, сердец, ушей, глаз французов, британцев, немцев, потому что они действительно стали антиисторическими, - считает руководитель центра G.O.R.K.l. - Их не интересует история как таковая. У них в голове заложен свой подготовленный формат, который мы слышим по крайней мере каждую неделю. Мы слышим не только о том, что Россию нужно "победить", но мы также слышим, и это меня очень беспокоит, потому что я слишком часто слышу это сейчас, о том, что "Россия слишком велика", о том, что ее нужно "разделить" на 20-40 государств".

"И в таких обстоятельствах, вспоминая Вторую мировую войну, вспоминая Нюрнбергский трибунал, мы видим, что Запад не проявляет [к этому] реального интереса", - подытожила она.