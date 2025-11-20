Армия Израиля сообщила об обнаружении туннеля длиной 7 км на юге сектора Газа

Он был прорыт "недалеко от Филадельфийского коридора" близ границы с Египтом, "под густонаселенным районом", сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в южной части сектора Газа туннель радикалов протяженностью 7 км. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Это один из самых протяженных и сложных туннелей, обнаруженных в секторе Газа. В длину он превышает 7 км и пролегает на глубине до 25 м. Внутри туннеля было оборудовано около 80 бункеров, включая командные пункты, используемые высшим командованием террористического режима ХАМАС для хранения оружия, долгосрочного пребывания и планирования террористических атак против военнослужащих Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении. По информации израильских военных, "среди высокопоставленных командиров ХАМАС, использовавших этот туннель, был командир бригады "Рафах" ХАМАС Мухаммед Шабане".

В пресс-службе отметили, что туннель был прорыт "недалеко от Филадельфийского коридора" близ границы с Египтом, "под густонаселенным районом". Подземный маршрут проходит "под гражданскими объектами, включая комплекс Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ [БАПОР], мечети, больницы, детские сады и школы", добавили в ведомстве.

По информации военных, в туннеле несколько лет находились похищенные радикалами останки израильского военнослужащего Хадара Голдина, погибшего в бою в Газе в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Гроб с его телом был возвращен в Израиль из сектора Газа 9 ноября в рамках реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа.