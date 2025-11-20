Аэропорт Вильнюса закрыли из-за "неопознанных воздушных шаров"

В диспетчерской службе заявили, что он будет закрыт в течение как минимум двух часов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск самолетов из-за "неопознанных объектов в воздушном пространстве". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"Работа аэропорта приостановлена из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, похожих на воздушные шары, временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно "неопознанных объектах" идет речь", но заметил, что аэропорт будет закрыт в течение как минимум двух часов.