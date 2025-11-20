МУС 28 ноября вынесет решение по апелляции экс-лидера Филиппин на отказ в освобождении

Согласно документу, заседание назначено на 12:30 мск

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) объявила, что решение по жалобе бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на отказ в его временном освобождении будет оглашено 28 ноября на открытом заседании. Об этом говорится в постановлении суда.

Согласно документу, заседание назначено на 10:30 по местному времени (12:30 мск). Жалоба касается сентябрьского вердикта Палаты предварительного производства, по которому защите Дутерте было отказано как в первоначальном, так и в повторном ходатайстве о временном освобождении.

Полиция Филиппин арестовала Дутерте 11 марта по ордеру МУС за преступления против человечности, когда он прибыл в Манилу рейсом из Гонконга, после чего был отправлен в Гаагу. Вице-президент республики Сара Дутерте-Карпио в своем заявлении раскритиковала арест отца, назвав его "вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны".

Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с распространением наркотиков на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках проводимой властями кампании от 12 тыс. до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем во многих случаях, как утверждается, в ходе полицейских операций могли иметь место убийства без суда и следствия.

В марте 2018 года во время президентства Дутерте Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя. По мнению суда, это не является препятствием для проведения расследования, поскольку МУС сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.