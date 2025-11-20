В палестинской администрации заявили о продолжении контактов с Россией

Представитель ПНА Набиль Абу Рудейна назвал хорошими отношения национальной администрации с РФ и Китаем

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация (ПНА) поддерживает постоянные контакты с Россией относительно ситуации на палестинском треке в свете принятия Советом Безопасности ООН последней резолюции касательно сектора Газа. Об этом заявил представитель ПНА Набиль Абу Рудейна.

"У нас хорошие отношения с Россией и Китаем, и мы постоянно находимся в тесном контакте с ними", - приводит его слова египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Абу Рудейна добавил, что решение РФ воздержаться от голосования за резолюцию в СБ ООН является "суверенным правом Москвы" и что в Рамалле (Западный берег реки Иордан) "уважают этот выбор".

18 ноября СБ ООН принял американский проект резолюции, который включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил", обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального движения] ХАМАС". За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".