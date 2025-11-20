Власти Британии заявили о намерении ужесточить правила для легальных мигрантов

Глава МВД Шабана Махмуд отметила, что правительство намерено ввести новые требования для получателей вида на жительство

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Великобритания увеличит в два раза (до 10 лет) срок, который легальные мигранты должны прожить в стране, чтобы иметь право подать заявление на получение вида на жительство. Об этом заявила, выступая в парламенте Соединенного Королевства, глава МВД Шабана Махмуд.

"В результате беспрецедентного уровня миграции в последние годы 1,6 млн человек, по прогнозам, получат право подать документы на постоянное проживание в стране с 2026 по 2030 год, а пик - 450 тыс. человек - придется на 2028 год, что в четыре раза больше, чем в среднем за последние годы. Теперь это изменится", - заявила министр.

Махмуд объявила, что правительство намерено ввести новые требования для получателей вида на жительство. Они должны не иметь уголовного прошлого, отлично владеть английским языком, постоянно вносить взносы в систему национального страхования и не иметь долгов.

В зависимости от того, насколько претендент на то, чтобы остаться в Великобритании, соответствует каждому из этих требований, 10-летний срок может быть сокращен. Например, для тех, кто платит налоги по высокой ставке, он может уменьшиться до трех лет, точно так же как для тех, кто подает документы по линии визы для глобальных талантов. Плюсом для соискателя будет работа в благотворительных организациях, минусом - получение государственных пособий. Причем последний момент будет особенно отягощающим фактором - он может увеличить срок ожидания вплоть до 20 лет, то есть столько же, сколько и в случае с нелегальными мигрантами.

Ранее на этой неделе правительство королевства обнародовало проект реформ по ужесточению политики в отношении просителей убежища. Он включает в себя планы ввести визовые рестрикции против государств, которые недостаточно сотрудничают в деле возвращения своих нелегалов, закрыть лазейку, которая позволяет нелегалам "бесконечно и бесплатно" апеллировать к статье 8 Европейского суда по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), что замедляет процесс депортации, ввести ограничения на возможность мигрантов привезти близких членов своей семьи.